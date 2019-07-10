Öğrenciler mermer sanayisinde kullanılacak mekanik göz üretti

Sivas'ta üniversite öğrencileri tarafından, mermer sanayisinde kullanılmak üzere geliştirilen mekanik göz, TÜBİTAK tarafından desteklenecek.

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümünde bir grup lisans öğrencisi tarafından geliştirilen “Mermer Sınıflandırılması İçin Makinalı Görü Sistem Tasarımı” projesi TÜBİTAK tarafından desteklenecek projeler arasına alındı.

Dr. Öğr. Üyesi Yunis Torun danışmanlığında, Muhammet Abdurrahim Çelik, Mehmet Rıza Akbaş ve Sertaç Gülboy tarafından tasarlanan proje TÜBİTAK BİDEB tarafından 2209 Sanayi Odaklı Araştırma Proje desteği kapsamında desteklenmeye değer bulundu.

Projenin sanayi danışmanlığını yürüten Levent Gencer, sektörde mermer karolarının deseni ve rengine bağlı olarak mermer kalitesinin değiştiğini, bu desenler ve renklerin mermer kalitesini ve mermer kalite sınıfını etkileyen en büyük etken olduğunu ifade etti. Gencer, mermer fabrikalarında sınıflandırma işleminin işçiler tarafından göz ile seçildiğini, işçilerde zamanla yorulmaya bağlı olarak göz yanılması ve işçinin çalışma esnasındaki psikolojik durumunun mermer sınıflandırmasındaki hata oranını artırdığını belirtti.

Mekanik göz ile mermerler insan müdahalesi olmadan desenlerine ve renklerine göre seçilip sınıflandırılacak. Günümüzde mermer sanayisinde mermerler işçiler tarafından incelenerek renk ve üzerinde ki şekillere göre sınıflandırılabiliyor. Proje kapsamında bin'e yakın farklı desende ki mermer görüntülenerek kayıt altına alındı.