"Öğrenciler tarımı çok sevdi"

Sivas İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından ilkokul öğrencilerine uygulama bahçesinde eğitim verildi

Kent Merkezinde bulunan Reşit Akif Paşa İlkokulu öğrencilerine, sosyal ve kültürel içerikli etkinlikler çerçevesinde Sivas İl Tarım ve Orman Müdürlüğü uygulama bahçesinde eğitim verildi. Sivas İl Tarım ve Orman Müdürü Seyit Yıldız'ın da katıldığı programda, öğrencilere uygulama bahçemizde yetiştirilen; elma, çilek, domates, diğer sebze ve meyvelerin yetiştirilme koşulları hakkında uygulamalı eğitim verildi.

"Öğrencilerimize tarımı ve Sivas'ın değerlerini öğretmeyi hedefliyoruz"

Uygulama bahçemizde sıklıkla yapılan eğitimlerde öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiğini ifade eden İl Müdürü Seyit Yıldız; “ Bu öğrenme isteğiniz çok kıymetli. Aldığınız eğitimle; Toprağın hayatımızda ne kadar önemli olduğunu, soframızda yediğimiz ürünlerin büyük bir çoğunluğunun nasıl üretildiğini, bu etkinliğimizin asıl amacının bizlerin geleceği olan siz değerli çocuklarımıza gıdayı israf etmemenin önemini, doğamızın ne kadar değerli olduğunu ve bunu her zaman korumamız gerektiğini anlatmak istedik. Öğrencilerimize tarımı ve Sivas'ın değerlerini öğretmeyi hedefliyoruz. Bu projemiz ile gelecekte doğa ve tarıma katkı sağlayabilecek gençlerimizin bilimsel bakış açısına sahip olmaları ve elde edilen kazanımlarla girişimcilik gelişimlerinin desteklenmesi yönelik bir eğitim programı düzenlenmiştir. Başarılarınızın devamını diliyorum” dedi.

Konuşmanın ardından İl Müdürü Seyit Yıldız, çocuklarla tek tek ilgilenerek hatıra fotoğrafı çektirdi.