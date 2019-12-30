İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Öğrenciler, yaban hayvanlarını unutmadı

Sivas’ta üniversite öğrencileri, zorlu kış şartlarında beslenecek yem bulmakta güçlük çeken yaban hayvanlar için doğaya yem bıraktı.

Sivas'ta üniversite öğrencileri, zorlu kış şartlarında beslenecek yem bulmakta güçlük çeken yaban hayvanlar için doğaya yem bıraktı.


Sivas'ta havaların soğuması ve kar yağması ile beslenecek gıda bulmakta güçlük çeken yabani hayvanlar unutulmadı. Sivas Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı öğrenci yurtlarında kalan üniversite öğrencileri ve çeşitli STK üyelerinin katılımıyla Kardeşler tepesi mevkisinde, kar yağışına rağmen anlamlı bir etkinlik düzenledi. Öğrenciler, yanlarında getirdikleri; yemekhaneden artan yemekleri ve bayat ekmekleri hayvanlar için doğaya bıraktı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.