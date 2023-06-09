Öğrenciler yıl sonu sergisi açtı

Okul koridorunda oluşturulan serginin açılışına İl Milli Eğitim Müdürü Ergüven Aslan, okul müdürleri, öğretmen ve öğrenciler katıldı.

Açılış kurdelesini öğrencilerle birlikte kesen Aslan, sergide bulunan eserler ile ilgili Görsel Sanatlar Öğretmeni Benan Şahin Arslan'dan bilgi aldı.

Sergide 205 eserin olduğunu belirten Arslan, öğrencilerin sene boyunca derslerinde hazırlamış olduğu geleneksel el sanatları motifleri, karakalem çalışmaları, mozaik çalışmaları, natürmort çalışmaları, lavi tekniği, op art çalışmaları, asamblaj çalışmaları ve soyut resim çalışmaları olduğunu belirtti.

Aslan, daha sonra Okul Müdürü Sebahattin Eker eşliğinde sergiyi gezerek öğrencilerin çalışmalarını yakından inceledi.

Aslan, öğrenci ve öğretmenleri çalışmalarından dolayı tebrik etti.