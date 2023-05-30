Öğrencilerden görsel sanatlar sergisi

Sivas Valiliği himayesinde Milli Eğitim Müdürlüğünce hayata geçirilen HEDEF Projesi çerçevesinde okulda yürütülen sanatla ilgili çalışmalardan oluşan eserler, "Türkiye Yüzyılına Sanatla Merhaba" adı verilen sergi ile sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

Şems-i Sivasi İl Halk Kütüphanesinde oluşturulan serginin açılış programına Sivas Vakıflar Bölge Müdürü Cemal Karaca, İl Milli Eğitim Müdürü Ergüven Aslan, okul müdürleri, öğretmen, öğrenci ve veliler katıldı.

Açılış öncesinde sergi hakkında bilgi veren Okul Müdürü Harun Kaya, sergide öğrencilerin özgün çalışmalarından oluşan 100 ayrı eser bulunduğunu belirtti. Daha sonra öğretmen ve öğrencilerle birlikte açılış kurdelesini kesen Karaca ve Aslan, sergiyi gezerek öğrencilerin çalışmaları hakkında bilgi aldı.

12. sınıf öğrencilerinin Görsel Sanatlar Öğretmenleri Elif Beyazkoç, Selahattin Acıgöz ve Özgür Kızılkaya ile birlikte hazırladığı sergi, 3 gün boyunca ziyarete açık olacak.