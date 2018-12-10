Öğrencilerden Hayat Ağacı Derneği'ne bağış

Sivas'ta özel bir kolejin 2'nci sınıf öğrencileri gıda, temizlik ürünü, oyuncak ve benzeri gibi yardımlar toplayarak Hayat Ağacı Derneği'ne bağışladı.

Öğretmenleri nezaretinde ihtiyaç sahipleri için yardım kampanyası düzenleyen öğrenciler, birkaç gün içerisinde gıda, temizlik ürünü ve oyuncak gibi yardımlar topladı. Öğrencilerin bazısı evinden, bazıları da marketten aldıkları gıda ve temizlik ürünlerini okulda topladı. Minik öğrenciler, anne, baba ve öğretmenlerinin yardımı ile topladıkları yardımları Hayat Ağacı Derneği'ne teslim etti. Yardımları teslim etmek amacıyla öğretmenleri nezaretinde Hayat Ağacı Derneğine gelen öğrenciler Gıda Bankasının; gıda, giyim ve diğer reyonlarını gezdi.

İhtiyaç sahibi çocuklara Hayat Ağacı Derneği aracılığı ile destek oldukları için mutlu olan öğrenciler, Gıda Bankası'nın diğer marketlerden farksız bir yardım kuruluşu olduğunu gördüler.