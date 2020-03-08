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Öğrencilerden Mehmetçiğe tam destek

Sivas’ın Gürün ilçesinde eğitim gören öğrenciler Bahar Harekatı’na destek verdiSivas’ın Gürün ilçesinde eğitim gören Asef Çoban Anadolu Lisesi, Gürün Anadolu lisesi ve yibo okulları Bahar Harekatına tam destek verdi.

Sivas'ın Gürün ilçesinde eğitim gören öğrenciler Bahar Harekatı'na destek verdi


Sivas'ın Gürün ilçesinde eğitim gören Asef Çoban Anadolu Lisesi, Gürün Anadolu lisesi ve yibo okulları Bahar Harekatına tam destek verdi. Okul bahçesinde toplanan yüzlerce öğrenci ellerinde “ Ne Mutlu Türküm Diyene”, “Mevzu vatan ise gerisi teferruattır” gibi yazılı pankartlar ile komando marşı okuyarak Mehmetçiğe olan desteklerini gösterdi. Öğretmenler, ilçe jandarma ekipleri, ilçe emniyet müdürlüğü ekipleri ve Gürün Kaymakamı Kadir Algın'ın da katıldığı program saygı duruşu ve istiklal marşının okunması ile son buldu.


Gürün Anadolu Lisesi okul Müdürü Orhan Memiş yaptığı konuşmada şehitliğin ahirete intikalin en şerefli yol olduğunu, tüm öğrenci ve öğretmenleriyle Mehmetçiğin yanında olduklarını belirtti.

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