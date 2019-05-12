Öğrencilerden örnek davranış

Sivas'ta öğrenciler hayırseverlerden aldıkları destekle hazırladıkları gıda paketlerini ihtiyaç sahiplerine dağıttı.

Sivas'ın Kangal İlçesinde bulunan İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri örnek bir çalışmaya imza attı. Öğrenciler hayırseverlerden topladıkları yardımla, hazırladıkları gıda dolu Ramazan paketlerini ilçedeki ihtiyaç sahiplerine teslim etti. Öğrencilerin bu çalışması ihtiyaç sahiplerini mutlu ekerken ilçe halkının da takdirini topladı.