İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Öğrencilerden örnek davranış

Sivas’ta öğrenciler hayırseverlerden aldıkları destekle hazırladıkları gıda paketlerini ihtiyaç sahiplerine dağıttı.

Sivas'ta öğrenciler hayırseverlerden aldıkları destekle hazırladıkları gıda paketlerini ihtiyaç sahiplerine dağıttı.


Sivas'ın Kangal İlçesinde bulunan İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri örnek bir çalışmaya imza attı. Öğrenciler hayırseverlerden topladıkları yardımla, hazırladıkları gıda dolu Ramazan paketlerini ilçedeki ihtiyaç sahiplerine teslim etti. Öğrencilerin bu çalışması ihtiyaç sahiplerini mutlu ekerken ilçe halkının da takdirini topladı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.