Öğrencilerden sıfır atık sergisi

Sivas Valiliği himayesinde Milli Eğitim Müdürlüğünce hayata geçirilen HEDEF Projesi kapsamında gerçekleştirilen çalışma, Teknoloji ve Tasarım Öğretmenleri Nagihan Lütfiye Sağırkaya ve Feyza Azattemür ile Görsel Sanatlar Öğretmeni Hülya Huriye Ersoy rehberliğinde gerçekleştirildi.

Öğrencilerin yıl boyunca yaptıkları çalışmalardan oluşan serginin açılışına İl Milli Eğitim Şube Müdürleri Hülya Bozbıyık ve Resul Çatal, okul müdürleri, öğretmen ve öğrenciler katıldı.

Okul Müdürü Enver Yıldız eşliğinde sergiyi gezerek öğrencilerin çalışmaları hakkında bilgi alan Bozbıyık ve Çatal, serginin düzenlenmesinde emeği olan öğrenci ve öğretmenleri tebrik etti.