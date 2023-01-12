Öğrencilere “Enerji Okuryazarlığı” eğitimi

CK Çamlıbel Elektrik Genel Müdürü Muharrem Bülbül ile Sivas İl Milli Eğitim Şube Müdürü Özkan Çamcı, bu yıl 9-15 Ocak tarihleri arasında kutlanan Enerji Verimliliği Haftası nedeniyle Sivas Atatürk İlkokulu'ndaki “Enerji Okuryazarlığı” eğitiminde öğrencilerle buluştu. Eğitim sonrasında öğrencilere sertifika verilirken enerji tasarrufu ile ilgili etiketler hediye edildi.

Enerji kaynaklarının verimli kullanımı, tasarruf bilincinin erken yaşlarda edinilmesi hedefi ile CK Çamlıbel Elektrik ve Sivas İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında imzalanan protokol çerçevesinde başlatılan “Enerji Okuryazarlığı” eğitimleri devam ediyor. 2022-2023 Eğitim Öğretim Yılı Sivas'ın merkezi dâhil 17 ilçesinde, toplam 50 okulda, yaklaşık 3 bin öğrenciyle eğitim vermeyi planlayan CK Çamlıbel Elektrik, Ekim 2022 tarihinden bu yana 20 okulda 900 öğrenciye ulaştı.

Bu yıl 9-15 Ocak tarihleri arasında kutlanan Enerji Verimliliği Haftası'nda, toplumsal farkındalığa katkı sağlamak amacıyla “Enerji Okuryazarlığı” eğitimlerine CK Çamlıbel Elektrik Genel Müdürü Muharrem Bülbül ile Sivas İl Milli Eğitim Şube Müdürü Özkan Çamcı da katıldı. Sivas Atatürk İlkokulu'ndaki eğitimlerden önce 1. ve 2. sınıf öğrencilerine enerji tasarrufu konulu boyama kitabı ile boya kalemi dağıtıldı. 3. ve 4. sınıflara yönelik Enerji Okuryazarlığı eğitimlerinin ardından programa katılan öğrencilere “Enerji Elçisi Sertifikası” verilirken enerji tasarrufuna yönelik mesajları içeren etiketler hediye edildi.

Enerjiyi verimli kullanmamız gerekiyor

Enerji Okuryazarlığı eğitimi öncesi öğrencilere hitaben bir konuşma yapan Sivas İl Milli Eğitim Şube Müdürü Özkan Çamcı enerjinin ve enerji kaynaklarının sınırsız olmadığına vurgu yaptı. Çamcı, “Enerji kaynaklarını ihtiyacımız dâhilinde kullanmalı ve israftan kaçınmalıyız.” mesajını verdi.

Verimlilik en temiz ve en ucuz enerjidir

Enerji Okuryazarlığı Projesi ile hem ülke ekonomisine hem de elektriğin verimli kullanılmasına destek olmayı hedeflediklerini dile getiren CK Çamlıbel Elektrik Genel Müdürü Muharrem Bülbül ise şunları söyledi: “Enerji Verimliliği Haftası'nda sizlerle bir arada olmaktan büyük bir mutluluk ve heyecan duyuyorum. İnsan hayatında vazgeçilmez bir yere sahip olan enerjiye olan talep her geçen gün artıyor. Evde, okulda, işte kısaca hayatın her yerinde enerji kaynaklarına ihtiyacımız var. Verimlilik ise en temiz ve en ucuz enerji kaynağımız. Sürdürülebilir bir gelecek için kıt enerji kaynaklarını verimli kullanılması ve tasarruf alışkanlığını çok erken yaşlarda edinilmesi önemli. Bu nedenle Enerji Okuryazarlığı Projemizin okullarımızda devam eden eğitim ayağını çok ama çok değerli buluyorum. Biliyorum ki bu eğitimler ile sadece çocuklarımıza değil, ailelerine de ulaşıyoruz. Çocuklarımız bizim enerji elçilerimiz, geleceğimiz. Umudumuz olan çocuklarımıza aydınlık bir gelecek için ışık olabiliyorsak ne mutlu bize.”

İlk eğitimler 2019 yılında verildi

CK Çamlıbel Elektrik, Enerji Okuryazarlığı Projesi çerçevesinde okullarda eğitimler verilmesiyle ilgili ilk adımı 2019 yılında attı. Sivas Valiliği'nin himayesinde İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile imzalanan protokolle Sivas'ta belirlenen 20 pilot okulda enerji okuryazarlığı projesi başlatıldı. 2020-2021 yıllarında belirlenen ilköğretim okullarındaki idareci ve

koordinatörlere online ortamda enerji okuryazarlığı eğitimi verilirken Yine Sivas'ta 100 öğretmen ile online eğitimler düzenlendi.