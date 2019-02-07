Öğrencilere güvenli elektrik kullanımı eğitimi

ÇEDAŞ, çocuklarda elektrik ile ilgili bir farkındalık oluşturmak ve tehlikelere karşı bilinçli olmalarını sağlamak amacıyla okullarda ‘güvenli elektrik kullanımı' eğitimi veriyor.

Çamlıbel Elektrik Dağıtım A.Ş. (ÇEDAŞ) çocukları elektriğin tehlikelerinden korumak için doğru bilgilendirme yapılması adına ilk ve ortaöğretim çağındaki öğrencilere yönelik özel bir eğitim programı hazırladı.

ÇEDAŞ iş sağlığı ve güvenliği uzmanları tarafından hazırlanan sunum ilk olarak Gemerek Özel İdare ve Cumhuriyet İlkokulundaki öğrencilere verildi. Geniş katılımla gerçekleştirilen programda önce elektriğin ne olduğu, nerelerde elde edildiği anlatıldı. Ardından da gözle görünmeyen, varlığı sadece özel aletlerle anlaşılabilen elektriği doğru kullanma ve tehlikelerinden korunmanın yolları paylaşıldı, elektrikle ilgili çalışmaları yapacak olanların eğitilmiş ve yetki belgesine sahip olmaları gerektiğinin altı çizildi. Elektrik direklerinden, kopan elektrik tellerinden uzak durulması gerektiğine işaret edilen sunumda, öğrencilere bu konuların işlediği özel bir video da izletildi.

‘Farkındalık oluşturmak istiyoruz'

Bu eğitimlerle hayatın hemen her alanında kullanılan elektrikle ilgili çocuklarda bir farkındalık oluşturmayı hedeflediklerini dile getiren ÇEDAŞ Genel Müdürü Niyazi Kıvılcım, “Sektörde öncülük rolü üstlenen bir şirket olarak çocuklarımızı güvenli elektrik kullanma konusunda bilgilendirmeyi bir sorumluluk olarak görüyoruz. Bu eğitimlerle alınmayan önlemler ya da dikkatsizlikler sonucu ortaya çıkabilecek istenmeyen kazaların önüne geçmeyi hedefliyoruz. Elektrikle ilgili risklerin bilinmesinin yanı sıra bu eğitimlerde elektrik nedir, nasıl üretir gibi konuları da anlatmaya çalışıyoruz” şeklinde konuştu.