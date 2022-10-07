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Öğrencilere Güvenli Yaya Eğiti Verildi

Gemerek İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Büro Amirliği görevli polis memurları tarafından anaokulu ve ilkokul öğrencilerine yönelik güvenli yaya eğitimi verildi.


Gemerek İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Büro Amirliğinde görevli polis memurları Gemerek Anaokulunda öğrencilere yaya geçitlerini nasıl kullanmaları gerektiği hususunda hazırlanan görsellerle bilgi verdi. Trafikte hangi davranışların yapılıp, hangi davranışların yapılmayacağı konusunda öğrencilere bilgiler veren görevliler yaya geçidi görselleriyle de uygulamalı eğitim verdiler.

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