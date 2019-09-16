Öğrencilere Hijyene Uyarısı

Zöngür yaptığı açıklamada okul dönemi artan zararlı mikroorganizmalar ve alınması gereken hijyen tedbirlerle ilgili yaptığı açıklamada, "Sevgili öğrenci velileri; Okulların başlaması ile birlikte kalabalık ortamlarda mikroorganizma oranında artış olmakta ve bu mikroorganizmalar kolayca hijyenik olmayan ortamlardan çocuklarımıza geçebilmektedir. Çocuklarımıza geçebilen bu mikroplar anorexia, kusma, isal ve enfeksiyon hastalıklarına sebep olabilmektedir. Çocuklarımızın bu durumlarla karşılaşmaması için ebeveynlerin öncelikli olarak hijyenin ne olduğunu bilmesi ve bu kuralları çocuklarına öğretmesi büyük önem taşımaktadır. Ülkemizde hijyenin önemi gün geçtikçe artmaktadır. Bu konularla ilgili kapsamlı olarak eğitimler ve sertifika programları düzenlenmektedir. Velilerin bu konuda bilgi sahibi olması, çocuklarına okul hayatı ve sosyal yaşamlarında hijyenin önemini anlatmalarında yardımcı olacaktır. Sadece hijyenin temizlik değil sağlığımızı korumak için yapılan uygulama ve temizlik önlemlerinin bütünü olduğunu kavramaları bile bundan sonraki temizlik alışkanlıklarını değiştirmede yardımcı olacak bir bilgi olacaktır. Araştırmacılar tarafından yapılan testlerde dışkıda 1 milyar adet/gram mikroorganizma bulunduğu gösterilmiştir. Bundan dolayı özellikle tuvalet sonrası temizliğe ve tuvalet hijyenine dikkat edilmesi gerekmektedir. Öncelikli olarak dikkat edilmesi gerekli temizlik ve hijyen kurallarından bazıları ise şunlardır; El yıkama , El ve tırnak bakımı , Elbise ve ayakkabı temizliğidir. Bunun yanında okul yönetimlerinin de öğrenci tuvaletlerinin temizliğinde dikkatli olması ve hijyen koşullarına özen göstermesi gerekmektedir."dedi.