Öğrencilere mühendislik meslekleri tanıtıldı

Sivas ilindeki lise öğrencilerinin katılımıyla 13 Mayıs 2022 Cuma günü Fidan Yazıcıoğlu Kültür Merkezinde gerçekleştirilen “Meslek Tanıtım Günleri”nde mühendislik meslekleriyle ilgili sunum ve söyleşilere yer verildi.

Mesleklerin, erbabı tarafından öğrencilere tanıtılması, yanlış meslek seçiminin bireye ve topluma vereceği zararın önlenmesi, meslek danışmanlığı hizmetlerinin geniş kitlere duyurulması amacıyla gerçekleştirilen “Meslek Tanıtım Günleri” programı İl Milli Eğitim Müdürü Ergüven Aslan'ın açılış konuşmalarıyla başladı.

Açılış konuşmalarının ardından gerçekleştirilen birinci oturumda; SBTÜ Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesinden Dr. Öğr. Üyesi Barış Kavasoğulları; Uzay ve Uçak Mühendisliği, SBTÜ Tarım Bilimleri ve Teknoloji Fakültesinden Doç. Dr. Emre Evlice; Ziraat Mühendisliği, SBTÜ Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesinden Dr. Öğr. Üyesi Ali Suat Yıldız; Makine Mühendisliği meslekleri hakkında sunum yaparak ve öğrencilerle söyleşi gerçekleştirdi.

Meslek Tanıtım Günleri programının öğleden sonra gerçekleştirilen ikinci oturumunda ise SBTÜ Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesinden; Dr. Öğr. Üyesi Cengiz Coşkun; Bilgisayar Mühendisliği, Dr. Öğr. Üyesi Nurbanu Güzey; Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Dr. Öğr. Üyesi İbrahim Korkut; Kimya Mühendisliği meslekleri hakkında sunum ve söyleşi gerçekleştirdi.