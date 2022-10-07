İhlas Haber Ajansı

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Öğrencilere trafik eğitimi verildi

Sivas’ın Gemerek İlçesinde Gemerek İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından Eğerci İlkokulu/Ortaokulu öğrencilerine yönelik trafik eğitimi verildi.

Sivas'ın Gemerek İlçesinde Gemerek İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından Eğerci İlkokulu/Ortaokulu öğrencilerine yönelik trafik eğitimi verildi.


Trafik güvenliği konusunda mevcut farkındalığın arttırılması amacıyla İçişleri Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı işbirliğinde, ilkokul öğrencilerinin trafik konusundaki farkındalığını geliştirmek için hayata geçirilen proje çerçevesinde, İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından, Eğerci İlkokulu/Ortaokulu öğrencilerine yönelik trafik eğitimi verildi.


Trafikte yapılması ve yapılmaması gerekenlerin anlatıldığı eğitimin programlarının ilerleyen günlerde belirlenen planlama dahilinde diğer okullarda da devam edeceği belirtildi.

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