Öğrencilerin karne hediyesi Bilgin'den

Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, Sivas'ta karnelerini alacak olan ilköğretim öğrencilerine lunapark bileti hediye edecek.

Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, 2018-2019 eğitim öğretim yılı sonunda karnelerini alacak öğrencilere karne hediyesi olarak lunapark bileti hediye edecek. Zorlu bir maratondan çıkacak olan öğrencilerin tatilde streslerini atması için toplam 170 bin adet lunapark bileti okullara ulaştırıldı. Biletler öğrencilere okulların tatile gireceği gün dağıtılacak. Tüm öğrencilere dağıtılacak olan lunapark biletleri ile miniklerin tatile mutlu girmeleri amaçlanıyor.