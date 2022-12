‘Öğrenmenin yaşı olmaz' atasözü gerçek oldu

Sivas Cumhuriyet Üniversitesinde (SCÜ) kurulan Tazelenme Üniversitesiyle birlikte ‘Öğrenmenin yaşı olmaz' atasözü Sivas'ta gerçek oldu.

Türkiye'de birkaç ilde bulunan Tazelenme Üniversitesi'nin bir yenisi de Sivas'ta kuruldu. Bu çerçevede kolları sıvayan Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, 60 yaş ve üstü eğitim görmek isteyen ileri yaştaki bireyleri bu dönemin biyolojik, sosyolojik, psikolojik yönden getireceği durumlara hazırlamak amacıyla Tazelenme Üniversitesini kurdu. Kampüs içerisinde Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu içerisinde kurulan bu üniversite ile ileri yaştaki bireyler eğitim görerek hem hafızalarını tazeliyorlar hem de güncel bilgileri öğreniyorlar. Adeta 'Öğrenmenin yaşı olmaz' atasözünün gerçek olduğu bu üniversiteye yaşlıların gelme zorunluluğu bulunuyor.

"Yaşlılarımız devam zorunluluğu var"

SCÜ Gerontoloji Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Fatma Hastaoğlu, yaşlılık sürecindeki kişilerin aktif hayata katılımlarını sağlayabilmek için Tazelenme Üniversitesini kurduklarını söyleyerek, “Burada ki temel amacımız bizim aktif yaşlanma sürecini değiştirmek. Yaşlılık sürecindeki kişilerin aktif hayata katılımlarını sağlayabilmek. Bu amaçla da haftanın iki günü tercihen mesai saatlerinden sonra çünkü burada 65 yaş üzeri kişilerin iş durumları, torun bakanlar gibi daha uygunluk durumlarına göre ayarladığımız süreç aslında. Salı ve Perşembe günleri ikişer saatlik oluşturduğumuz müfredatta alçakları dersler var. Bu dersler tamamen uzun uğraşlar sonucun da hazırlanmış ve üniversite senatomuzdan geçirilmiş bir program. Aynı zamanda seçmeli ders havuzumun var bu seçmeli ders havuzunda da kendi ilgi alanlarına göre iki tane ders seçiyorlar ve dönem içerisinde tıpkı normal üniversite öğrencisiymiş gibi güz ve bahar dönemlerinde olmak üzere 14 hafta ders görüyorlar. Gönüllük esaslı bir proje. Yaşlılarımız devam zorunluluğu var. Herhangi bir sınava tabi tutmuyoruz ama 4 yıllık bir eğitim boyunca devam zorunluluklarını göz önüne alarak mezuniyet durumları belli olacak” dedi.

“50 yıl öğretmenlik yaptım 50 yılda öğrendiklerime yenilerini ekliyorum”

Tazeleme Üniversitesinde öğrenim gören Emekli öğretmen Selma Yıldız, 50 yıl öğretmenlik yaptığını ve 50 yılda öğrendiklerine yenilerini eklediğini söyledi. Emekli öğretmen Salih Gültekin ise dertleşmek için bu üniversiteyi tercih ettiğini söyleyerek, “Burayı tercih edişimin tek nedeni var. İnsanlar bir şey öğrendiklerinde hiçbir şey bilmediklerini anlarlarmış. Daha farklı şeyler öğrenmek, değişik insan grubuyla kaynaşmak tanışmak için buradayım. Dertleşmek babın da böyle bir tercihim oldu. Bu projenin devamından yanayım” ifadelerini kullandı.

“Hiçbir ders yok, her ders var”

Öğrenci Kaya Yılmaz, her konuda bilgi verildiğini söyleyerek, “Aslında tazelenme üniversitesi diyor ama ben ona hayat üniversitesi diyorum. Çünkü hiçbir ders yok her ders var. Her konuda hocalarımız gelip bize bilgi veriyor. Asıl amaçta 60 ve üzerindeki insanların hafızasını taze tutabilmek. Unutkanlığını ertelemek” diye konuştu.