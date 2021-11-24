Öğretim elemanlarından resim sergisi

SCÜ Kültür Merkezi Sergi Salonunda düzenlenen serginin açılışına Eğitim Fakültesi Dekan Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Hamdi Karakaş, Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Başkanı Prof. Dr. Mustafa Hilmi Bulut, Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü öğretim üyelerinden Dr. Öğr. Üyesi Okan Boydaş, akademisyenler ve öğrenciler katıldı. Sergi hakkında açıklamalarda bulunan Dr. Öğr. Üyesi Boydaş, sergide bölümde görevli 10 öğretim elemanının farklı tekniklerde toplamda 21 çalışmasının yer aldığını belirtti. Serginin 26 Kasım Cuma gününe kadar açık olacağını söyleyen Boydaş, üniversite personelini ve öğrencilerle birlikte Sivaslı tüm sanatseverleri sergiye davet ettiğini ekledi.