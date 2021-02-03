Öğretmeninin söylediği sözler hayatını değiştirdi, çizdiği resimler fotoğrafı aratmıyor

Sivas'ta yaşayan ressam Arif Sayyar'ın hayatı ilkokulda öğretmeninin ‘Ne kadar yeteneksizsin' sözleriyle değişti. Öğretmeninin sözleri üzerine resim sanatına ilgi duymaya başlayan Sayyar'ın eserleri fotoğraf karelerini aratmıyor.

Sivas kent merkezi Yenimahalle'de yaşayan 68 yaşındaki Arif Sayyar'ın hayatı öğretmeninin kendisine söyledikleriyle değişti. Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demir Yolları'ndan (TCDD) emekli olan Sayyar, ilkokulda öğretmeninin ‘Ne kadar yeteneksizsin' sözleri üzerine ömrünü resime adadı. Sayyar, 55 yıllık ressamlık kariyerinde birçok eser ortaya çıkardı. Sayyar, ömrünü geçirdiği trenleri çalışmalarında başyapıt olarak kullandı. Günün 12 saatini resim yaparak geçiren Sayyar'ın eserleri fotoğraf karelerinden ayırt edilemiyor. Sayyar'ın çalışmaları Türkiye'nin çeşitli şehirleri başta olmak üzere yurt dışından da vatandaşlar tarafından takip ediliyor. İlerleyen yaşına rağmen resim tutkusundan vazgeçemeyen Sayyar, atölyeye dönüştürdüğü evinin odasında çalışmalarını yapmaya devam ediyor.

Ressam Arif Sayyar, resimlerinde genellikle meslek hayatında etkilendiği trenleri çalıştığını belirterek, “1975 yılında demir yollarına girdim, 33 yıl çalıştım aralıksız olarak. Resme başlama olayım, çok ilginç. Hikayem çok garip, ilkokul 5.sınıta öğretmenim resim dersinde çalışmamı incelediğinde kulağımı çekti. Bana, ‘Ne kadar yeteneksizsin, okul bitiyor hala resim yapamıyorsun. En yeteneksiz çocuk sensin' dedi. Bu söylem beni kamçılamıştı, sürekli resim yapmaya başladım. Daha sonra demir yollarına girdim, köy istasyonlarında çok çalıştım. Köy istasyonlarında çalışırken televizyon yoktu, 1975'li yıllarda. Sürekli ya kitap okurdum, yada resim yapardım. Genellikle Anadolu'yu anlatan kitap okurdum. Dolayısıyla da Anadolu insanlarıyla da köylerde çok haşır, neşir oldum. Bu beni çok etkilemişti. Köylülerin yaşam savaşları bende saygı uyandırdı. Dolayısıyla Anadolu köy yaşantısını çalışmaya başladım. Ben çok etkilenmiştim. Resimlerimde genellikle meslek hayatım, olan trenleri çalışmayı çok seviyorum” dedi.

Gününün 12 saatini resim yaparak geçiriyor

Ressam Sayyar, yurt içi ve yurt dışından vatandaşların çalışmalarını yakından takip ettiğini belirterek gününün 12 saatini resim yaparak geçirdiğini söyledi. Sayyar, “Çalışmaları sadece yurt içi değil yurt dışında yaşayan hayranlarım tarafından takip edilmekte. Hatta gördüğünüz gibi şuan Almanya'dan 2 tane siparişim var, onları çalışıyorum. 1952 doğumluyum resimlerimi evimde kendi özel odamda çalışıyorum. Sürekli resim çalışıyorum, fazla gezmeyi sevmeyen 24 saatin 12 saatini resimle uğraşan bir insanım. Bundan da zevk alıyorum. Sosyal medyada bir çok insan imzamı fark edemeyince fotoğraf zannediyorlar. Daha sonra ben fotoğraf olmadığını söylüyorum. Takipçilerim hayranlıkla izliyorlar, bende mutlu oluyorum” dedi.