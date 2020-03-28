Öğretmenler, 10'da 1 fiyatına siper maske üretti

Sivas'ta öğretmenler, satış fiyatının 10'da 1 bir fiyatına mal ettikleri siper maskeleri sağlıkçılar için ücretsiz üretiyor.

Dünyayı etkisi altına alan Korona virüsü sonrası vatandaşlar ve sağlık çalışanları piyasada maske bulmakta zorlanmaya başladı. Artan maske fiyatları karşısında öğretmenler, Sivas Valiliği koordinesinde İl Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde siper maske üretmeye başladı. Sivas Bilim ve Sanat Merkezinde 3 boyutlu yazıcılar ile siper maske üretmeyi başaran öğretmenler, piyasada 40 ile 50 lirası arasında satılan siper maskeleri 5 Liraya üretmeyi başardı. Üç boyutlu yazıcılar ile 2 günlük süreçte 140 siper maske üretmeyi başaran öğretmenler, 10 gün içerisinde 500 siper maske üretebilmeyi hedefliyor. Üretilen siper maskeler, ücretsiz bir şekilde sağlık çalışanlarına verilecek.

Amaçlarının Sivas'ta görev yapan bütün sağlık çalışanları için maske üretmek olduğunu belirten BİLSEM müdürü Adem Uzun, "Sivas İl Milli Eğitim Müdürlüğünün öncülüğünde, Sivas'ta görev yapan Bilişim Teknoloji Öğretmenleriyle ve Sivas Bilim ve Sanat Merkezinde görev yapan öğretmenlerle şuan 14 yazıcıda toplam 140 adet sağlık çalışanlarımız için siper maske üretimi yaptık. Amacımız Sivas'taki bütün sağlık çalışanlarına siper maske yapıp, onları herhangi bir virüse karşı korumayı sağlamak. 10 gün içerisinde 500 adet siper maske üreterek bunu sağlık çalışanlarının hizmetine sunmak istiyoruz. Çalışmalarımıza şuanda 2 gündür devam ediyoruz. Bu 2 günlük kapsamda da şuanda 3 çeşit maske yapıyoruz. İlki hareketli maske tasarımı, ikincisi sabit maske tasarımı ve bu maskeler herkesin kullanabileceği rahat bir yapıya sahip “dedi.

Piyasanın 10'da 1 fiyatına üretiliyor

Siper maskeleri, piyasada satılan fiyatının 10'da 1 fiyatına ürettiklerini belirten Uzun, “Hareketli maskenin yapımı yaklaşık 2 saat sürüyor. Diğer maskeleri daha kısa sürede yaklaşık 1 saatte yapıyoruz bir tanesini. Bu siper maske şuanda piyasada 45 TL'ye satılıyor. Biz bunu yaklaşık 5 TL'ye mal ediyoruz. Sabit siperlik maskeyi de yaklaşık 4,5 TL'ye mal ediyoruz. Bunlarına piyasası yaklaşık 35-40 TL. Diğer tek kullanımlık maskeyi de çok ucuza mal ediyoruz. Tek kullanımlık maskenin maliyeti de 2 TL oluyor. Bunlardan yaklaşık 10'da 1 fiyatına üretiyoruz “dedi.

Sağlık çalışanlarına ücretsiz verilecek

Üretilen siper maskelerin sağlık çalışanlarına ücretsiz verileceğini belirten Uzun, “Milli Eğitim Bakanlığı Özel Hizmetler Genel Müdürlüğünün Türkiye genelinde başlatmış olduğu sağlık çalışanları için siper maske üretimini Sivas Bilim ve Sanat Merkezi olarak yapmaktayız. Bu konuda ben özellikle sayın bakanımıza, genel müdürümüze, valimize, il milli eğitim müdürümüze destekleri için teşekkürlerimi sunuyorum. Buradaki temel amaç, fırsatçıların şuan piyasada yaklaşık bundan 4 ay önceki maliyetin 10 katı fiyata satmış oldukları siper maskenin bizler yerli üretimini yaparak 10'da 1 fiyatına mal ettiğimiz bu ürünleri sağlık çalışanlarına ücretsiz olarak sunmayı planlıyoruz “dedi.