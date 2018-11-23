İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Öğretmenler 'Benim Adım Öğretmen' şarkısına klip çekti

Sivas’ta 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla bir araya gelen 25 öğretmen klip hazırladı.

Sivas'ta 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla bir araya gelen 25 öğretmen klip hazırladı. 'Benim Adım Öğretmen' şarkısını seslendiren öğretmenlerin klibi büyük beğeni topladı.


Sivas İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Bilim ve Sanat Merkezi tarafından 24 Kasım Öğretmenler Günü kapsamında klip hazırlandı. Sivas'ın tarihi ve turist yerleriyle doğal güzelliklerinin yer aldığı bölgelerde yapılan çekimlerde Sivas'ta görev yapan aralarında müzik, tarih, İngilizce, beden eğitimi, sınıf ve görsel sanatlar öğretmenlerinin yer aldığı 25 öğretmen söz ve müziği Aysel Cihan Karaman'a ait 'Benim Adım Öğretmen' şarkısını seslendirerek klip çekti.


İl Milli Eğitim Müdürü Ebubekir Sıddık Savaşçı'nın da yer aldığı klip büyük beğeni topladı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.