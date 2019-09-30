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Öğretmenler ev ziyaretinde

Sivas’ın Ulaş İlçesinde Yenikarahisar Mehmet Ali Demet Ortaokulu öğretmenleri 8.

Sivas'ın Ulaş İlçesinde Yenikarahisar Mehmet Ali Demet Ortaokulu öğretmenleri 8.sınıf öğrenci velilerini evlerinde ziyaret ederek eğitim konusunda velileri bilgilendirdi.


Öğretmenlerle birlikte öğrenci velilerini ziyaret eden okul müdürü Rahmi Yıldız yaptığı açıklamada, " Eğitim öğretimde öğretmenlerin en büyük destekçisi olan velilerimizi ziyaret ediyoruz. Velilerimizle öğrencilerimizin sosyal ve duygusal yöndeki gelişimi hakkında samimi ortamda görüşmeler yaptık. Öğrencilerin bu yıl girecekleri Liselere Giriş Sınavı (LGS) hakkında bilgiler verdik.” dedi.


Yıldız İlerleyen günlerde diğer sınıf öğrencilerin velileri ile görüşmelerin devam edeceğini kaydetti.


Öğrenci velileri ise ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirerek" Çocuklarımızın sınavlarda başarılı olması için yapmamız gerekenler hakkında bilgiler aldık” dediler.

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