Öğretmenler için 6 bin fidan dikildi

24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla Sivas Belediyesi tarafından Paşabahçe'de bir hatıra ormanı oluşturularak her öğretmen için bir fidan dikimi yapıldı.

Sivas Valisi Salih Ayhan, eşi Zeynep Akkiraz Ayhan, Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, eşi İlkay Bilgin, Rektör Prof. Dr. Alim Yıldız, İl Jandarma Komutanı İdris Tataroğlu, kurum müdürleri, sivil toplum kuruluşları ve çok sayıda öğretmenin aileleriyle birlikte katıldığı etkinlikte toplam 6 bin fidan toprakla buluşturuldu.

Fidan dikme etkinliğinde öğretmenler adına söz alan Ziya Gökalp Ortaokulu Müdürü Aydın Yılmaz, "Öğretmenlik mesleği geleceğin fidanlarını yeşertmek, memlekete kalıcı fidanlar dikmek anlamına gelir. Bugün bizleri unutmayan, okullarımıza her konuda destek veren Belediye Başkanımıza teşekkür ediyor, öğretmenler günümüzün kutlu olmasını diliyorum" şeklinde konuştu.

Belediye Başkanı Hilmi Bilgin ise "Öğretmenlerimiz adına düzenlediğimiz fidan dikme törenine katılımınız için teşekkür ediyorum. 11 Kasım saat 11.11'de Türkiye'de 11 milyon fidanı toprakla buluşturduk. Biz de bunu tekrarlayarak Sivas merkezde görev yapan öğretmen sayımız kadar fidanı toprakla buluşturuyoruz. Sivas Merkezde toplam 6 bin fidan bugün toprakla buluşuyor. Öğretmenlerimiz bizleri yetiştiren, Türkiye'ye hizmet edecek kadroları yetiştiren, Türkiye'nin gelişmesi noktasında gayret sarf eden ve fedakarca çalışan bir meslek gurubumuz, hepimizde hakları vardır. Bizde emeği olan tüm öğretmenlerimizden haklarını helal etmelerini bekliyoruz. Türkiye'nin güçlü olmasında, öğretmenlerimizin fedakarlığı vardır. Başkanlığını yaptığım Sivas Belediyesi ve ben eğitim camiamızın emrindeyiz. Her zaman eğitim camiasına yapılması gereken görevleri sorumluluk bilinciyle yerine getireceğiz. Göreve Başladığımızdan günden bu yana Sayın Valimizle ortak akıl ve istişare anlayışıyla şehrin hayallerine uygun, beklentilere cevap veren projeleri tüm şehrin katılımıyla hayata geçiriyoruz. Gelip geçici olan bu görevlerde eser bırakıp dua alabilirsek bizden mutlu kimse olmaz. Bu etkinliği her yıl tekrarlayacağız. 5 yıl sonra öğretmenlerimiz adına 30-40 bin ağaç toprakla buluşacak. Aynı zamanda İşhan Bölgesi'nde evlenen çiftler için Sevgi Ormanı adını vereceğimiz her yıl 20 bin fidanın toprakla buluştuğu bir orman oluşturacağız. Bu vesile ile eli öpülesi öğretmenlerimizin Öğretmenler Gününü kutluyorum" ifadelerini kullandı.

Vali Ayhan ise "Öğrencilerimize vatan millet bilincini ve sevgisini aşılayarak bu ülkenin ebedi Türk yurdu olmasına vesile olan öğretmenlerimizin Öğretmenler Gününü kutluyorum. Eğitime verilen destek konusunda son dönemde belediyemizin göstermiş olduğu gayret takdire şayandır. Başta Başkanımız Hilmi Bilgin olmak üzere tüm belediye personelimize teşekkür ediyorum. Eğitim ve öğretimi sadece okul müdürleri ve öğretmenlerimize bırakmadan yapmalıyız. Böyle bir ağaçlandırmayla farkındalık oluşturmak hem öğretmenlerimize verilen bir değer, hem doğaya duyulan sevgi, hem de belediyemizin felsefesini nakşetmek açısından önemli. Toplumun tüm fertleri, tüm kurumlarıyla ağaçlandırmaya önem göstermelidir. Son 15 yılda 100 milyon fidan dikildi. Cumhurbaşkanımızın Sivas ziyaretlerinde de 100 milyon 1. fidan dikildi. Belediyemizin bu anlayışıyla birlikte her okulumuz için mezun sayısınca farklı ağaçlardan oluşan bir hatıra ormanı oluşturacağız. Bu doğa gelecekte çocuklarımıza bırakacağımız güzel bir miras olacak. 11 Kasımda Geleceğe Nefes Ol kampanyasında rekor kırıldı. Sivas'ta da 49 noktada ağaç dikimi gerçekleştirildi. İlkbaharda da geniş bir katılımla Sivas için yerel ağaçlandırma günü yapacağız. Bu vesile ile 24 Kasım Öğretmenler Gününü kutluyor, fidan dikme etkinliği düzenleyen Belediye Başkanımız ve çalışanlarına teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Konuşmaların ardından il protokolü ve öğretmenler 6 bin adet fidanı toprakla buluşturdu.