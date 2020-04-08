Öğretmenler seslendirdi “Korona Türküsü”

Sivas'ta öğretmenler korona virüsle mücadele ve maske kullanımına dikkat çekmek için 'Sivas ellerinde' türküsünü korona virüse uyarladı. Türkü müzik öğretmenleri tarafından seslendirildi.

Sivas'ta müzik öğretmenleri korona virüsle ilgili alınan tedbirler ve maske kullanımına dikkat çekmek için ilginç bir çalışma ortaya koydu. Öğretmenler sözlerini korana virüse uyarladığı “Sivas elleri” türküsünü seslendirip klibe dönüştürdü. Sosyal medya hesapları üzerinden paylaşılan eğitici türkü beğeni topladı.