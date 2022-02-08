Öğretmenlerden müzik ziyafeti

Sivas Valisi Salih Ayhan; Hamidiye Sohbetleri programı kapsamında “Sanat Sivas" Projesinde görev alan görsel sanatlar öğretmenleri ile bir araya geldi.

Hamidiye Kültür Bahçesi Şale Kitap Kafe'de düzenlenen programa Vali Yardımcısı ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Kadir Algın, İl Milli Eğitim Müdürü Ergüven Aslan ile Şube Müdürleri Fatih Aydın ve Muhammed Alpaslan Ünal da katıldı.

Sohbet ortamında geçen programda öğretmenlerin görüş, öneri ve taleplerini dinleyen Vali Ayhan, eğitim, kültür ve sanat alanında Sivas'ta gerçekleştirilen çalışmalar ve hayata geçirilmesi planlanan projelerden bahsetti.

"Sanat Sivas" Projesinde görev alan müzik öğretmenleri ise seslendirdikleri eserlerle müzik ziyafeti sundu.