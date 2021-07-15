Öğretmenlere ilk yardım eğitimi verildi

Milli Eğitim Bakanlığınca başlatılan "Telafide Ben de Varım" Programı kapsamında Sivas İl Milli Eğitim Müdürlüğü İlk Yardım Eğitim Merkezi tarafından öğretmenlere yönelik ilk yardım eğitimi düzenlendi.

İlk yardım eğitim programı pandemi nedeniyle sınırlı sayıda katılımcı ile belirlenen takvim doğrultusunda devam edecek.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü B Blok Toplantı salonunda gerçekleştirilen eğitimlere katılan öğretmenlere ilk yardımcı sertifikası ve kimliği verilecek.