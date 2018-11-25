Okan Buruk'tan 'VAR' eleştirisi

Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Okan Buruk 1-1 sona eren Demir Grup Sivasspor maçı sonrası, "Haftalardır VAR kararları ile sıkıntı yaşıyoruz. Geçen hafta da bunu yaşadık. Biz var olma savaşı veriyoruz ama var olma savaşı bizim açımızdan zor geçecek gibi görünüyor" dedi.

Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında Çaykur Rizespor deplasmanda Demir Grup Sivasspor ile 1-1 berabere kaldı. Karşılaşma sonrası Teknik Direktör Okan Buruk mücadeleyi değerlendirdi. Maça iyi başladıkları söyleyen Buruk, "İlk yarının sonları doğru Sivasspor daha etkili oldu, topa daha çok sahip oldu ve kalemize çok geldi. İlk yarı 1 tane çok net pozisyon verdik. Çok fazla rakip kaleye gidemedik. Maç öncesi planlarımızda çok daha fazla rakip kaleye gitmek vardı. Ama hücumdaki oyuncularımız kendi yeteneklerini sahaya koyamamaları bizi eksik bıraktı. İkinci yarı Sivasspor daha çok üstümüze geldi. Zaman zaman buna cevap verdik. Golü bulduk, golü bulmak bizim için önemliydi. 1-0'ı yakaladıktan sonra savunma anlamında mücadele ettik ama oyun anlamında tam olarak kendi istediklerimizi sahaya koyamadık. Rakip kaleye daha etkili, daha net gidebilirdik. Rakibin bizim kaleye baskısı vardı. Özellikle kenarlardan rakibimize çok fazla pozisyon verdik. Şanssız bir gol yedik" diye konuştu.

"Var olma savaşı veriyoruz"

Golle sonuçlanan korner pozisyonunun kendileri açısından çok şanssız olduğunu oyuncusuna faul yapıldığını düşündüğü ifade eden Buruk, "Oyuncumuzun hafif bir itildiğini düşünüyoruz. Ama orada 'VAR' ile verilen bir karar oldu. Diğer oyuncularımızda burada Ali Çamdalı'ya faul yapıldığını düşündüler. Oradaki karışıklıktan golü yedik. Haftalardır 'VAR' kararları ile sıkıntı yaşıyoruz. Geçen hafta da bunu yaşadık. geçen hafta çok daha netti. Konyaspor, Beşiktaş maçında da bunu yaşadık. Biz var olma savaşı veriyoruz ama var olma savaşı bizim açımızdan zor geçecek gibi görünüyor. Özellikle Rizespor aleyhinde verilen kararların çok objektif olduğunu düşünmüyorum. Ama bir şekilde saygı duyuyorum. Hakemlerin ellerinde böyle bir teknoloji var. Bu teknolojiyi değerlendirip değerlendirmemek onların ellerinde. Biz sadece burada kararlara uymak zorundayız" ifadelerini kullandı.