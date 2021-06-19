Öksüz kalan yavru sincaplara sahip çıktılar

Sivas'ın Suşehri ilçesi Kale Mahallesinde bir sincap Demir ailesine ait evin odunluğunda yavruladı. Ancak nedendir bilinmez anne sincap doğumdan sonra bir daha yavruların yanına uğramadı. Yavruların terk edildiğini fark eden Yusuf ve Ayhan Demir kardeşler, öksüz kalan üç yavruyu sahiplendi. Bir süre yavruları sütle besleyen kardeşler, kemirme olgunluğuna alışmaları ile onları Yaz meyveleri ile beslemeye başladı. Yavrular evin maskotu oldu. Yavruları duyan ziyaretlerine geliyor. Göksal Soylu da yavruları yeni yaşam alanlarında ziyaret edip cep telefonu ile görüntüledi. Üç yavru insanlara olan yakınlıkları ile de dikkat çekiyor. Demir kardeşler yavrular biraz daha büyüdüklerinde onları doğal yaşam alanlarına bırakacak.