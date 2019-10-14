İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Okul bahçesinde öğrencilerden komando marşı

Sivas’ta öğrenciler Türkiye’nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan ’Barış Pınarı Harekatı’na’ destek olmak için Komando Marşı söyledi.

Sivas'ta öğrenciler Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan 'Barış Pınarı Harekatı'na' destek olmak için Komando Marşı söyledi.


Gürün ilçesinde öğrenciler, Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı'na desteklerini gösterdi. Gürün Cumhuriyet ilkokulu bahçesinde toplanan yaklaşık 200 ilkokul ve ortaokul öğrencileri hep birlikte Komando Marşı söyledi. Marşı bir kız öğrencinin okutması ise dikkat çekti. Öğrenciler daha sonra ‘En büyük asker bizim asker' sloganları attı. Öte yandan, kentte bulunan bazı öğrenciler ise Mehmetçiğe destek vermek amacıyla Türk Bayrağı açarak asker selamı verdi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.