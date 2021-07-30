Okul öncesi dönemde arkadaşlık ilişkileri

Sivas AKD KİDS Anaokulu okul öncesi dönemde çocukların arkadaşlık ilişkilerinin şekillenmesinde önemli rol oynuyor. Çevresi ile uyumlu birer birey yetiştirmeyi amaçlayan anaokulu, etkinliklerde ilk olarak arkadaşlık ilişkilerini güçlendiriyor. Bu kapsamda dünya genelinde ‘'Dünya Arkadaşlık ve Dostluk Günü” olarak kutlanan 30 Temmuz'da da öğrencilerin uyum içerisinde hem eğlenip hem de öğreneceği etkinlikler düzenledi. Konu ile ilgili açıklama yapan AKD KİDS Anaokulu Müdürü Ecem Burçak Yazgan, arkadaşlık ilişkileri okul öncesi dönemde başladığını ve kişilik gelişmesinde önemli bir rol oynadığını ifade etti.

“Akran ilişkileri gelişim açısından büyük önem taşımaktadır''

Yazgan, “Özellikle günümüzde evde yetişkinlerle vakit geçiren okul öncesi dönemi çocukları ya fazla korumacılıktan pasif davranışlar sergiler ya da istediği olmayınca ağlayan olumsuz tepkiler veren çocuklar oluyorlar. Oysaki okul ortamına girdiklerinde öğretmenlerinin de desteğiyle daha atılgan ve aktif bireyler haline gelirler. Sosyal uyumu yakalayıp birlikte hareket etmeyi öğrenirler. Bizlerde Sivas AKD KİDS ailesi olarak çocuklarımızın ilişkilerini gelişimlerini çok önemsiyor ve onlara bu konuda destek oluyoruz. Akran iletişiminin doğru olması için her yaş grubuna ait ayrı sınıf sistemimizle aynı yaş gruplarının bir arada olarak sağlıklı bir gelişim sergilemelerini sağlıyoruz. Aynı zamanda akran ilişkileri bilişsel açıdan, okula uyum sürecinin kolaylaşması açısından akademik başarı açısından çok önemlidir. Bu ilişkinin okul öncesi dönemde kurulması çok önemlidir. Sonuç olarak okul öncesi dönemde akran ilişkileri gelişim açısından büyük önem taşımaktadır'' dedi.