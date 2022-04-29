Okul Sporları Satranç Türkiye Birinciliği Turnuvası gerçekleştirildi

Sivas'ta Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğü ve Türkiye Satranç Federasyonu organizasyonunda, Türkiye İş Bankası'nın katkılarıyla gerçekleştirilen turnuvada sona yaklaşıldı. Taha Akgül Spor Salonu'nda 168 okul takımı ve 600'ü aşkın sporcunun katılım sağladığı Okul Sporları Satranç Türkiye Birinciliği, bugün gerçekleştirilecek final müsabakalarıyla sona erecek.

“Hedefim Türk Milli Takımı”

Şampiyonaya Ağrı'dan katılan Abdulkadir Aman, satrancın düşünme becerisini geliştirdiğini vurgulayarak, “Satranca amcamla beraber bilgisayardan oynayarak başladım. İlkokul öğretmenim Beyazıt hocam, turnuva düzenleyerek beni teşvik etti. Ardından ortaokula geçince Erhan öğretmenim, kendimi geliştirmeme ve Türkiye finallerine gelmemi sağladı. Satranç hem yeni arkadaşlar tanımamı hem de yeni kültürleri öğrenmemi sağlıyor. Düşünme becerimi geliştirdiği için de okul hayatımda ve derslerimde başarılı olmamı sağlıyor. Bir iki adım sonrasında neler olabileceğini satranç sayesinde düşünebiliyorum. Daha fazla gayret göstererek milli takıma gitmeyi istiyorum” şeklinde konuştu.

“Satrançta adımı duyurmak istiyorum”

Şampiyonaya Kayseri'den katılan Kadriye Nida Özer, adını satranç camiasına duyurup Avrupa şampiyonalarına katılmak istediğini belirterek, “İlkokulda başladığım satrancı geliştirdim ve turnuvalara katıldım. Buraya takım arkadaşlarımla birlikte derece yaparak geldik. Herkes turnuvaya derece yaparak gelmiş, o yüzden daha heyecanlı ve çekişmeli oluyor. Satranç, derslerimde daha da dikkatli olmamı sağlıyor. Satrançta bir hamleyi yaparken daha sonraki hamleyi de düşünmeniz gerekiyor. Stratejik düşünme, matematikte de etkili oluyor. Satrançta adımı duyurmak, dereceler yapıp Avrupa şampiyonalarına gitmek istiyorum” ifadelerini kullandı.

“Satranç sayesinde hayatımda daha fazla şey öngörüyorum”

Şampiyonaya Ankara'dan katılan Asuman Betül Taşdelen ise satrancın okul ve günlük yaşantısına büyük katkı sağladığını söyleyerek, “Santranca 6 yaşında evde babamın eski bir satranç takımını bulmakla başladım. Merak edince babam bana oyunu anlatmaya başladı. İlgili ve meraklı olduğumu görünce de beni bir satranç kulübüne yazdırdılar. Satranç oynayarak, hayatımda bir adım ötesini görmeye başladım. Hayatımla ilgili daha fazla şey öngörebiliyorum. Matematikte yeni nesil soruları anlamaya başladım ve işlemlerim hızlandı. Heyecanlıyım. İç Anadolu bölge şampiyonu olarak geldiğimiz bu turnuvada da bazı hedeflerim var, umarım gerçekleştirebilirim” dedi.

“Satranç yüz binlere çocuğumuzun hayatına dokunur hale geldi”

İş Bankası Kurumsal İletişim Müdürü Gül Meltem Atılgan, Okul Sporları Satranç Türkiye Birinciliği müsabakalarına ilişkin yaptığı açıklamada, ülkemizde daha fazla çocuğun satranç sporuyla buluşması amacıyla Türkiye Satranç Federasyonu'na 2005 yılından bu yana ana sponsor olarak destek verdiklerini hatırlatarak, her geçen gün satrancın daha geniş kitlelere ulaşmasından büyük bir memnuniyet duyduklarını vurguladı. Satrancın yaygınlaşmasıyla beraber yüz binlerce çocuğun hayatına dokunur bir spor dalı haline geldiğini ifade eden Atılgan, “Federasyon ile çıktığımız bu yolda satrancın geniş kesimlerde kolay ulaşılabilir hale gelmesi için pek çok proje hayata geçirdik. Devlet okullarında açılan satranç sınıfı sayısı 30 bini aştı. Artık ülkemizin dört bir yanındaki okullarda satranç sınıfları var. ‘Gören Eller' projesi kapsamında görme engelli çocuklarımızın eğitim gördüğü okullarda satranç sınıfları oluşturuldu. Ayrıca ceza ve infaz kurumlarına, sevgi evlerine satranç malzemesi desteği verildi” diye konuştu.

Satrancın öğrencilerin okul başarılarını ve eğitim hayatlarını olumlu etkilediğini belirten Atılgan, Okul Sporları müsabakaları ve benzer etkinlikleri, çocuklarda aynı zamanda takım bilinci, dostluk, dayanışma duygusunu geliştirmesi bakımından da kıymetli bulduklarını söyledi. Müsabakalarda il ve bölge yarışlarını kazanarak finale kalan tüm takımları tebrik eden Gül Meltem Atılgan, “Ulusal ve uluslararası turnuvalarda mücadele eden sporcularımızın artan başarısı da bizi çok gururlandırıyor” dedi.