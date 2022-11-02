Okul yolunda kaza: 10 yaşındaki Zehra hayatını kaybetti

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde otomobiliyle kızını okula götüren baba kaza yaptı. Kazada 10 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza, Şarkışla İbrahim Göker Caddesi üzerinde meydana geldi. Baba Y.K. (39) idaresindeki 58 ABD 047 plakalı Hyundai marka otomobiliyle 15 Temmuz Milli İrade Ortaokulu öğrencisi kızı Zehra Karabulut'u (10) okula götürdüğü sırada, E.P.(19) idaresindeki 58 TK 584 plakalı Volvo marka otomobil ile çarpıştı. Kazada sürücüler yaralanırken, 10 yaşındaki Zehra Karabulut ise hayatını kaybetti. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Şarkışla Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatılırken, yaralı baba Y.K. Sivas'a sevk edildi.