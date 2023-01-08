Okullar arası futsal da şampiyonlar belli oldu

Sivas'ta 33 okulun katılımıyla düzenlenen okullar arası gençler futsal il birinciliği müsabakaları sona erdi. Erkeklerde Sivas Ahmet Ayık Spor Lisesi, kızlarda ise Atatürk Anadolu Lisesi şampiyon oldu.

Sivas Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Futsal İl Temsilciliği organizesinde Sivas'ta “Okullar arası gençler futsal müsabakaları” gerçekleştirildi.

Şehit Ahmet Eyce Okulu Spor Salonunda düzenlenen futsal müsabakalarına 33 okul katılarak kıyasıya mücadele etti. Gençler kategorisinde yapılan müsabakalarda sporcular madalya kazanabilmek için ter döktü.

Müsabakalar sonunda erkeklerde Sivas Ahmet Ayık Spor Lisesi, kızlarda ise Atatürk Anadolu Lisesi şampiyon olarak Sivas'ı gruplarda temsil etmeye hak kazandı. Erkeklerde Halis Gülle Anadolu Lisesi ikinci, Şehit Üsteğmen Cemalettin Yılmaz M.T.A.L üçüncü ve Atatürk Anadolu Lisesi ise dördüncü oldu. Kızlarda da Sivas Ahmet Ayık Spor Lisesi ikinci, İzzettin Keykavus Anadolu Lisesi üçüncü ve Necip Fazıl Kısakürek M.T.A.L dördüncü oldu.

Maçlar sonunda dereceye giren okullara kupa, sporculara ise madalya takdim edildi. Ödülleri Gençlik ve Spor Okul Sporları Şube Müdürü Ergün Çoban, Şube Müdürlerinden Ahmet Urhan ve okul müdürleri takdim etti.