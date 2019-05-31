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Okullar arası küçükler basketbolda şampiyonlar belli oldu

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Basketbol İl Temsilciliği organizesinde düzenlenen Okullar arası küçükler basketbol il şampiyonluğu müsabakaları sona erdi.

Erkeklerde, Selçuk Ortaokulu şampiyon olurken, kızlarda ise Lütfü Fikret Tuncel Ortaokulu şampiyonluğa uzandı.


4 Eylül Spor Salonunda düzenlenen heyecan dolu il birinciliği maçlarına 7 erkek, 4 kız takımdan 132 sporcu katılım sağladı. 8 Gün boyunca yapılan karşılaşmalarda takımlar kıyasıya rekabet ederek dereceye girebilmek için ter döktüler.


Dereceye giren sporcular için ödül töreni düzenlendi. Sporculara ödüllerini Gençlik ve Spor İl Müdürü Erdoğan Tunç, Basketbol İl Temsilcisi Akın Günaydın ve antrenörler takdim etti.

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