“Okullar arası yıldızlar bocce” sona erdi

4 Eylül Stadyumu Bahçesinde yapılan Bocce müsabakalarına 33 okuldan yaklaşık 165 sporcu ter döktü. Bocce İl Temsilcisi Köksal Yılmaz, Bocce Antrenörü Şefika Şeker Kaygusuz ve hakemler yönetiminde yapılan müsabakalarda okullar dereceye girebilmek için kıyasıya yarıştı.

Heyecan dolu yıldızlar kız-erkek bocce il birinciliğine ilçeden katılan Kangal Yatılı Bölge Ortaokulu, damgasını vurdu. İlçeden müsabakaya katılan Kangal Yatılı Bölge Ortaokulu, rakiplerini tek tek yenerek şampiyonluğa ulaştı.

Düzenlenen Bocce müsabakaları sonrası dereceye giren okullar için ödül töreni düzenlendi. Okullara kupa, sporculara ise madalyaları Sivas Gençlik ve Spor İl Müdürü Erdoğan Tunç, şube müdürleri, Bocce İl Temsilcisi Köksal Yılmaz, hakemler ve antrenörler takdim etti.

Müsabakalarda şampiyon olan ekipler grup maçlarında Sivas'ı temsil etmeye hak kazandı. Kızlarda ve erkeklerde Kangal Yatılı Bölge Ortaokulu 16-17 Nisan 2020'de Adıyaman, Afyonkarahisar, Ankara, Sakarya, Siirt ve Giresun'da yapılacak olan grup maçlarına katılacaklar.