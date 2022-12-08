İhlas Haber Ajansı

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Okullar futbol maçında yarışıyor

Sivas’ta 22 takımın katıldığı okullar arası yıldızlar futbol il birinciliği müsabakaları tüm hızıyla devam ediyor.

Sivas'ta 22 takımın katıldığı okullar arası yıldızlar futbol il birinciliği müsabakaları tüm hızıyla devam ediyor.


Sivas Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Futbol İl Temsilciliği organizesinde Sivas'ta “Okullar arası futbol il birinciliği müsabakaları” sürüyor.


4 Eylül spor vadisi futbol sahasında devam eden müsabakalara erkeklerde 19, kızlarda ise 3 takım katılarak kıyasıya mücadele ediyor. Yıldızlar kategorisinde yapılan futbol il birinciliği müsabakaları 14 Aralık Çarşamba günü yapılacak olan final karşılaşmalarının ardından sona erecek.


Müsabakalar sonunda dereceye giren ekiplere kupa ve madalya takdim edilecek.

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