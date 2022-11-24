Okullar hentbolda yarışıyor

Sivas'ta 6 okulun katılımıyla yapılan “Okullar arası hentbol il birinciliği” devam ediyor. Müsabakalar sonunda dereceye giren takımlar 5-8 Ocak'ta yapılacak grup maçlarında boy gösterecek.

Sivas Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Hentbol İl Temsilciliği organizesinde Sivas'ta “Okullar arası hentbol il birinciliği” müsabakaları sürüyor. Mecnun Otyakmaz spor salonunda 4 erkek ve 2 kız olmak üzere 6 takımın katılımıyla düzenlenen müsabakalar büyük heyecan içerisine geçiyor. Müsabakalar sonucunda dereceye giren takımlar 5-8 Ocak 2023'te yapılacak olan grup müsabakalarına katılmaya hak kazanacak. Hentbol İl Temsilcisi Turgut Demirkan ise, tüm takımlara başarılar dileyerek, “Müsabakalarda dereceye giren takımlarımız grup müsabakalarına katılmaya hak kazanacaktır. Tüm takımlarımıza başarılar dileriz” dedi.