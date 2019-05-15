Okullararası Floor Curling Türkiye Şampiyonası Sivas'ta başladı

Sivas'ta ilk defa düzenlenen Floor Curling Okullararası Türkiye Şampiyonası başladı.

Sivas Kongresinin 100. Yılı etkinlikleri kapsamında düzenlenen Floor Curling Okullararası Türkiye Şampiyonası, 22 ilden 136 takım 680 sporcunun katılımıyla 4 Eylül Taha Akgül Spor Salonunda başladı. 2 gün sürecek olan şampiyonaya Sivas Valisi Salih Ayhan ,Gençlik ve Spor il Müdürü Erdoğan Tunç ve sporcular katıldı. Yıldızlar erkek kız ve Gençler erkek kız kategorisinde düzenlenen yarışma saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başladı. Daha sonra Vali Ayhan, bir konuşma yaptı. Konuşmada kongrenin 100. Yılının güzel ve aktif kullandıklarını ifade ederek, "Bu vesile ile birçok sporla tanışma fırsatım oldu. En son Türkiye Oryantiring Şampiyonasını yaptık ve şimdi Türkiye Curling Şampiyonasını yapıyoruz ve hakikatten gençlerimiz çok yetenekli. Bu spora bu spor dalının satrancı deniyor. Bakarak izlenerek çok öğrenilmez ama işte biz biraz öğrenerek genel kültürümüz artmış olacak" dedi.

Konuşmanın ardından Sheet'lerin başına geçen sporcular, taşları belirlenen hedefe atabilmek için birbirleri ile kıyasıya yarıştı. Müsabaka 16 Mayıs Çarşamba gün son bulacak.