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Okullarda gıda denetimi

Sivas İl Tarım ve Orman Müdürlüğü gıda denetim ekipleri tarafından, okul kantinlerine ve okul çevresinde gıda satışı yapan işletmelere yönelik denetimler gerçekleştirildi.


Sivas İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, son günlerde yaşanan ve iki öğrencinin şırıngalı çikolatadan hayatını kaybetmesi üzerine oluşturulan farklı ekipler ağırlıklı olarak ilkokul kantinlerine ve okul çevresinde bulunan bakkallara yönelik yeniden denetimler yaptı. Yapılan denetimlerde özellikle öğrenciler tarafından tüketilmesi ve kantinlerde satışı yasak olan ürünlerin bulunup bulunmadığı öğrenciler için tehlikeli olabilecek şırınga çikolataların ve buna benzer tehlike arz edecek ürünlerin satışının yapılıp yapılmadığı kontrol edildi. Konu hakkında kantin işletmecileri uyarılarak, kantinlerin genel hijyen durumları, ürünlerin son kullanma tarihlerinin de kontrolleri yapıldı.

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