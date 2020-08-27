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Okullarda tüm tedbirler alındı

Sivas İl Milli Eğitim Müdürü Ebubekir Sıddık Savaşçı, Şube Müdürü Resul Çatal ile birlikte Abdussamet Bal Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi ve Cumhuriyet İlkokulunda mesleki gelişim programına katılan öğretmenlerle bir araya geldi.


Bir süre öğretmenlerle sohbet eden ve yeni eğitim-öğretim yılının hayırlı olmasını dileyen Savaşçı, "Hepimiz okullarımızı, öğrencilerimizi çok özledik. Sizler mesleki çalışma programı ile yeni eğitim-öğretim yılına merhaba dediniz. Çok iyi biliyorum ki öğrencilerinize kavuşacağınız günü de iple çekiyorsunuz. İnşallah Bakanlığımızın belirlediği takvim doğrultusunda yüz yüze eğitime başlayacağız." dedi.


Okullarda corona virüs salgınına karşı her türlü önlemin alındığına vurgu yapan Savaşçı; "Bildiğiniz gibi okullarımızda Covid-19 kapsamında tüm tedbirleri en ince ayrıntısına kadar aldık. Maske, dezenfektan ve hijyen malzemesi konusunda hiçbir eksiğimiz yok. Hem öğretmenlerimizin hem öğrencilerimizin hem de velilerimizin içi rahat olsun” diye konuştu.


İl Müdürü Savaşçı; öğretmenlerin görüş, öneri ve taleplerini de dinledi.

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