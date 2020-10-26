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Okuma yazma bilmeyen çobanı yurt dışı vaadiyle dolandırdılar

Sivas’ta çobanlık yapan Murat Altınay, yurt dışına işçi olarak götürülme vaadiyle dolandırıldı.

Sivas'ta çobanlık yapan Murat Altınay, yurt dışına işçi olarak götürülme vaadiyle dolandırıldı.


Okuma ve yazama bilmeyen çoban Murat Altınay, yaklaşık iki yıl önce bir şahıs tarafından yurt dışına işçi olarak götürülme vaadiyle kandırıldı. Altınay, dolandırıcı şahsa dönem dönem yurt dışı vaadi karşılığında ödeme yaptı. Altınay, iki yıllık süreçte yaklaşık 3 bin lirasını dolandırıcı şahsa kaptırdı. Altınay, bugün parasını geri alma umuduyla ailesiyle birlikte kent merkezine geldi. Eşinin uyarıları sonrası çoban, durumu polis ekiplerine bildirdi. Polis ekipleri, Altınay'la görüşerek şikayetçi olması için polis karakoluna yönlendirdi. Altınay ailesi polis merkezine giderek dolandırıcı şahıstan şikayetçi oldu.


Yurt dışı vaadiyle dolandırıldığını belirten Murat Altınay, “Seni yurt dışına götüreceğim dedi, götürmedi. Bugün yarın götüreceğim deyip götürmedi. Eşim durumu fark etti, engel oldu. Parayı verdim adamlar beni dolandırdı. Parayı bu gün vereceğim, yarın vereceğim dedi. Parayı vermedi. Üç maaşımı dolandırdılar, o zaman bin liraya çalışıyordum. Bir seneyi geçti benden böyle para aldı“ dedi.

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