Öküzün boynuz darbeleri sonucu hayatını kaybetti

Sivas'ın Suşehri ilçesinde, öküzün boynuz darbeleri sonucu ağır yaralanan Selahattin Akyel, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre olay, Suşehri'nin Çitlice köyünde meydana geldi. Hayvanlarını otlatan 57 yaşındaki Selahattin Akyel, bir öküzün saldırısına uğradı. Öküzün boynuz darbeleri sonrası ağır yaralanan Akyel, durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çağrılan ambulansla Suşehri Devlet Hastanesine kaldırıldı. Akyel, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.