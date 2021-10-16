Olarenwaju Kayode, gol sayısını 2'ye yükseltti

DG Sivasspor'un 28 yaşındaki oyuncusu Olarenwaju Kayode, Antalyaspor maçında attığı golle bu sezon 2. kez rakip fileleri havalandırdı.

Süper Lig'de Antalyaspor ile karşılaşan Sivasspor'da Olarenwaju Kayode attığı golle beraberliğe katkı sağlarken, bu sezon 2. kez ağları sarstı. Kayode, maçın 45+4. dakikasında Uğur Çiftçi'nin pasıyla topu ağlarla buluşturdu. Kayode böylece bu sezon 2. kez takımı adına skor üretti.

Diğer yandan bu sezon Sivasspor formasıyla Süper Lig'de 7 maça çıkan Kayode, 7 kez de ilk 11'de görev aldı. 1 kez kırmızı kartla cezalandırılan Olarenwaju Kayode, 511 dakika oyunda kaldı.