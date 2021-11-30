Ölen başkan için Belediye binası önünde tören düzenlendi

Trafik kazasında hayatını kaybeden Sivas'ın İmranlı ilçesi Belediye Başkanı Murat Açıl için İmranlı Belediye binası önünde tören düzenlendi.

Sivas'ın İmranlı Belediye Başkanı Murat Açıl, geçtiğimiz gün İmranlı yakınlarında geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetmişti. Açıl için bugün ilk olarak İmranlı Cem Evinde cenaze namazı kılındı. Ardından İmranlı Belediye binası önünde bir tören düzenlendi. Törene Sivas Valisi Salih Ayhan başta olmak üzere, kaymakamlar, belediye başkanları, siyasiler, personeli, yakınları ve İmranlı halkı katıldı. Burada konuşan Sivas Valisi Salih Ayhan, ”Acımız büyük. Sivas bir değerini kaybetti. Hatta ülkemizin bir değerini kaybettiğini söyleyebilirim. Murat başkanı bir sadece bir mesai arkadaşı olarak tanımadım. Önceki görevlerimde iş adamı olarak tanıdım. Sivas'a neler yapılabilir, neler yapabilirim ve neler kazandırabiliriz gibi hayalleri vardı. Tatlı dili güler yüzü, sevgi ve saygısı ile insana yaklaşan bir şahsiyetti. Bu toplumun güzel izler bıraktığını gösteriyor” dedi.

Törenden sonra Açıl'ın Türk bayrağına sarılı tabutu ağıtlar arasında cenaze aracına konularak İstanbul'a gönderildi. Açıl'ın cenazesi yarın İstanbul'da Küçükçekmece Garip Dede Cem Evinde düzenlenecek törenin ardından toprağa verilecek.