Ölen kardeşinin başından ayrılmadı

Sivas'ın Yıldızeli ilçesinde bir kedi, otomobilin çarpması sonucu ölen kardeşinin başında dakikalarca bekledi.

Edinilen bilgiye göre, Yıldızeli'nin Yavu köyünde Hasan Basri Akdağ'ın sokakta bakımını yaptığı ve beslediği yavru kediye Sivas-Ankara karayolunda otomobil çarptı. Akdağ, kediye müdahale etmek için yardıma geldiğinde yavru kedinin öldüğünü fark etti. Yavru kedinin kardeşinin ise ölen kardeşinin başından ayrılmadığını fark eden Akdağ büyük üzüntü yaşadı. Bu duygu dolu anları cep telefonu ile fotoğraf çekerek kayıt altına alan Akdağ, kedi yavrularının bu anlarını sosyal medya hesabında paylaştı. Sosyal medyada paylaşılan fotoğraflar büyük ilgi gördü.