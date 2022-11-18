Ölü halde bulunan 3 kişi toprağa verildi

Tokat'ta tabanca ile vurulmuş halde bulunan 3 kişi son yolculuğuna uğurlandı.

Geçtiğimiz gün Tokat'a bağlı Eskiköy yakınlarında köy muhtarı Bahattin Karnak, Aydın Karnak ile Halil Kargı bir ağılın yakınında vurulmuş halde bulunmuştu. Yapılan incelemelerde öldükleri tespit edilen 3 kişi daha sonra otopsi yapılmak üzere hastaneye kaldırılmıştı. Otopsi işlemleri tamamlanan 3 kişi için Pir Sultan Abdal Kültür Derneği Cem evinde cenaze namazı düzenlendi. Cenaze namazına hayatını kaybeden 3 kişinin yakınları ve sevenleri katıldı. Kılınan cenaze namazının ardından 3 kişi Eskiköy köy mezarlığında toprağa verildi.