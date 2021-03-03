Ömer Erdoğan: “İki takım da 1 puanı hak etti”

Süper Lig'in 28. haftasında deplasmanda DG Sivasspor ile 1-1 berabere kalan Hatayspor'da Teknik Direktör Ömer Erdoğan, “İki taraf da galibiyete oynadı. İki tarafın da bugün 1 puanı hak ettiğini düşünüyorum. Biz bu maçın analizlerini yapıp, hemen Kayserispor maçının hazırlıklarına başlayacağız” dedi.

Hatayspor Teknik Direktörü Ömer Erdoğan, Sivasspor ile 1-1 berabere kaldıkları maçın ardından düzenlediği basın toplantısında konuştu.

Erdoğan, “Bugün bizim için en üzücü konu Selim kardeşimizin maçın ilk dakikalarında talihsiz bir sakatlık geçirmesi. Maçlar kazanılır, kaybedilir ama insan sağlığı bizim için her şeyden çok daha önemli. Kendisine bir kez daha geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum, inşallah en yakın zamanda yine aramıza katılır. Maça dönecek olursak ilk yarı belki de sezonun en verimsiz bir ilk yarısını geçirdik. Rakip bizden daha üstündü, hem savunma anlamında hem de hücum anlamında istediğimiz şeyleri yapamadık. Rakibin kenar hücumlarını analiz etmemize ve oyunculara anlatmamıza rağmen açıkçası çok iyi savunamadık. İkinci yarı oyuncu değişikliği ile biraz daha oyunun kontrolü bizde oldu. Orta sahadaki hareketliliğimiz topun bizde daha çok kalmasını sağladı ve oyunun kontrolünü biz ele aldık. Savunmadan çıkarken kaptırdığımız topla 1-0 geriye düştük ama çok çabuk 1-1'i yakaladık. Son bölümlerde iki tarafta riskler aldı. İki taraf da galibiyete oynadı. İki tarafında bugün 1 puanı hak ettiğini düşünüyorum. Biz bu maçın analizlerini yapıp, hemen Kayserispor maçının hazırlıklarına başlayacağız. İnşallah kendi sahamızda Kayserispor'u yenip bu serimizi devam ettirmek istiyoruz” ifadesini kullandı.