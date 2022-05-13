On binlerce tohumluk patatesi elleriyle toprakla buluşturdular

Sivas'ta patates ekim sezonunun açılmasıyla beraber tohumluk patatesleri teker teker elleriyle toprakla buluşturdular.

Sivas'ın Ulaş İlçesinde çiftçilikle uğraşan Eren Karakaya yemeklik patates üretimi için kolları sıvadı. Mayıs ayının ortalarında başlayan ekim zamanı yaklaşık 2 hafta sürüyor. Traktörün arkasına takılan patates ekim makinesinin üzerine oturan işçiler on binlerce tohumluk patatesi elleriyle toprakla buluşturuyor. Ortalama 5 ay gibi bir sürede tekrar hasadı yapılan patatesler sofrada ki yerlerini alıyor.

Hasat 5 ay sonra

Çiftçi Eren Karakaya, verilen desteğin yetersiz olduğunu belirterek, “Patates ekimine başladık, on binlerce patatesi tek tek elimizle toprakla buluşturuyoruz. Ortalama 10 -12 gün sürüyor, arkadaşlarımız çalışıyor. Şuan başlamış durumundayız. Ortalama 5 ay sonra hasadı bekliyoruz. Mazot ve gübre fiyatları yüksek olduğu için tarlamıza gübre atamıyoruz. Maliyetimizin karşılanmasını bekliyoruz. Gübre ve mazot desteği olmasını istiyoruz. Desteksiz hiçbir şey olmaz maliyet olarak, gübre desteği olarak ve 26 yaşında bir genç olarak kendi imkânlarımla alıyorum ama az miktarda alıyorum” şeklinde konuştu.

Destek verilirse üretim artar

Karakaya, devlet tarafından desteklemelerin artması durumunda 24 dönüm ektiği tarlasını 100 dönüme çıkaracağını vurgulayarak, “26 yaşımda olduğum halde bu destek devlet tarafından sağlansaydı 24 dönüm 100 dönüm olurdu. Destekler daha da uygun olsa mazot ve gübre indirimli olarak verilse bunu 100 dekar olarak ekebiliriz. Ekimini zaten yapıyoruz, traktörümüz çalışıyor. Bir ay sonra ilk suyunu vereceğiz. Havalar yağışlı olmazsa, kurak gitmezse bir ay sonra sulamasını yapacağız“ ifadelerini kullandı.