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Ön sözünü Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yazdığı kitap, o ülkede büyük yankı uyandırdı

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Gemerek Meslek Yüksekokulu Öğr.

Gör. Kenan Çarboğa tarafından hazırlanan ve ön sözünü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yazdığı ‘Korkutname' adlı kitap, Azerbaycan'da büyük ilgi gördü.


Sivas Cumhuriyet Üniversitesi'nden yapılan açıklamaya göre; Cumhurbaşkanlığının himayesinde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ön sözünü yazdığı ve Gör. Kenan Çarboğa'nın hazırlamış olduğu "Korkutname" Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı (TÜRKSOY) tarafından yayımlandı. Türk Dünyasının bilge şahsiyeti Dede Korkut'un hikayelerinin şiirsel bir biçimde işlendiği eser, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov'a da sunuldu. Aliyev ve Bayramov tarafından büyük bir takdirle karşılanan kitabın Azerbaycan tanıtımı Azerbaycan Kültür Bakanlığı, TÜRKSOY ve Uluslararası Türk Kültür ve Mirası Vakfı'nın birlikte gerçekleştireceği organizasyonla 21 Ocak 2021 tarihinde yapılacak. Öğr. Gör. Çarboğa yaptığı açıklamada Türkiye ve Azerbaycan'ın iki devlet bir millet olduğunu vurgulayarak, “Bu tür çalışmalar iki ülke arasındaki kültür bağının da gelişmesini sağlayacaktır. Karabağ Zaferinin kutlamaları dahilinde Sayın İlham Aliyev'e ve Ceyhun Bayramov'a sunduğumuz kitaba olumlu tepkiler aldık. İnşallah bundan sonra da çalışmalarımıza devam edeceğiz” dedi.

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