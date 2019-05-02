Önce eğitim verildi sonra tatbikat yapıldı

Sivas'ta 112 Acil Çağrı Merkezi personeline acil durumlar eğitimi verildi, verilen eğitimin ardından yangın tatbikatı yapıldı.

Sivas Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri tarafından 112 Acil çağrı merkezi personeline acil durumlar eğitimi verildi. Eğitimin ardından ise acil durum tatbikatı yapıldı. Acil durum tatbikatında çağrı merkezi personeli binayı boşalttı. Acil çağrı merkezine kısa sürede itfaiye, doğalgaz, polis ve 112 sağlık ekipleri geldi. Çağrı merkezi binasına gelen itfaiye ekipleri çevrede aldıkları güvenlik önleminin ardından binanın 2.katında bulunan bir vatandaşı itfaiye merdiveni yardımı ile kurtardı. Tatbikatın ardından çağrı merkezi personeline alev alan bir alana müdahale eğitimi ve gaz kaçıran tüpe nasıl müdahale edileceği konusunda eğitim verildi. Eğitim esnasında çağrı merkezi personeli zor anlar yaşadı.